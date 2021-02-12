Ресторанный бизнес в Европе оказался на грани разорения

12.02.2021, 10:16, Новости дня

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Пока правительства большинства стран ЕС пытаются понять, как на фоне нынешней эпидемической ситуации можно сделать работу кафе, ресторанов и баров безопасной в санитарном плане, заведения общепита остаются закрытыми и ежедневно несут огромные убытки. Владельцы ресторанного бизнеса в Европе впадают в отчаяние и не понимают, как можно и дальше удерживаться на плаву в таких условиях, передаёт Euronews.

Во время пандемии коронавирусной инфекции предприятия сферы общественного питания несут огромные потери. Правительства европейских стран пытаются понять, как на фоне нынешней эпидемической ситуации сделать работу кафе, ресторанов и баров безопасной в санитарном плане. Пока же в большинстве стран ЕС заведения общепита остаются закрытыми.

Исключение составляют Италия, Румыния и Испания, где рестораны уже принимают своих

клиентов — хотя в той или иной мере ряд ограничений всё же присутствует. Представители ресторанного бизнеса в отчаянии: они не понимают, как удержаться на плаву.

ЮБЕР БЛАНКЕ, владелец нескольких баров в Брюсселе: Буквально все хозяева кафе, баров и ресторанов в Брюсселе находятся на грани разорения. Они больше не могут позволить себе оплачивать какие-либо сборы, а они всё ещё продолжаются! Помощь, которая была предоставлена, лично в моём случае, не покрывает даже аренду помещения за один месяц.

Летом от владельцев ресторанов требовали вложить средства в обустройство своих внутренних помещений — в частности, установить перегородки между столиками. Но деньги были выброшены на ветер, говорят бизнесмены, поскольку работать пришлось недолго: с наступлением осени число случаев заражения коронавирусом резко возросло, и заведения общепита закрыли снова.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.