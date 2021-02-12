 

Бренд Citroen представил обновленный компактный кроссовер C3 Aircross

12.02.2021, 10:02, Новости дня
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Французский автогигант Citroen официально рассекретил обновленный кроссовер Citroen C3 Aircross.

Данная модель выпускается с 2017 года, однако теперь удалось добиться более привлекательной внешности, расширенного функционала и просторного салона. Передняя часть кузова модели C3 Aircross имеет сходства с концептом CXperience. Отличить кроссовер можно по бамперам, решетке радиатора, хромированным вставкам и головной оптике.

В салоне предусмотрен новый мультимедийный комплекс с экраном 9 дюймов. Также значится, что паркетник оснащается проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов, датчиками парковки, системами распознавания пешеходов и камерой заднего вида. Под капотом установлен мотор с мощностью 110-130 л.с, а также появится версия с 1,6-литровым агрегатом на 110-120 л.с.



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