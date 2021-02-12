Умерший обладатель 23 премий “Грэмми” Чик Кориа оставил предсмертное послание

12.02.2021, 10:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Об этом сообщили на официальном сайте музыканта.

Смерть наступила 9 февраля от редкой формы рака. Заболевание было диагностировано недавно. Кориа было 79 лет.

Музыкант оставил предсмертное послание.

“Я хочу поблагодарить всех, кто на моем пути помогал мне поддерживать яркое музыкальное пламя. Я надеюсь, что те, кто хочет писать, показывать и создавать что-то еще, сделают это”, – говорится в заявлении музыканта.

Он также определил цель своей прожитой жизни.

“Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость искусства везде, где я мог, и делать это вместе со всеми людьми искусства, которыми я так восхищаюсь. Это было богатство моей жизни”, – отметил он.

В середине 1970-х годов Кориа основал джаз-фьюжн группу Return To Forever. Был виртуозом игры на клавишных инструментах. Играл в группе Майлза Дэвиса.

Чик Кориа – обладатель 23 премий “Грэмми”. Всего его номинировали более 60 раз.

—