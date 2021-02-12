Зеленский: Минские договоренности нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять

12.02.2021, 10:01, Новости дня

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Стороны должны выполнять Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе “в четкие сроки”. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в зону операции Объединеных сил 11 февраля, сообщила его пресс-служба.

На вопрос, стоит ли инициировать пересмотр Минских соглашений, Зеленский ответил: “К “Минску” мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали”.

Президент рассказал, что политические советники лидеров “Нормандской четверки” работали над подготовкой документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей.

“Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу “Нормандской четверки”, – рассказал глава государства.

Посол Германии Анка Фельдгузен, которая вместе с президентом побывала на передовой, заявила, что единственным путем мирного урегулирования являются Минские договоренности.

“Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны”, – заявила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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