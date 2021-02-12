Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального

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12.02.2021, 9:56, Новости дня
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Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик.

К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».

Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.

Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете.

На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в РФ персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.



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