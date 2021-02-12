Назначен новый глава Пенсионного фонда России

12.02.2021, 9:56, Новости дня

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Максима Топилина с должности руководителя главы Пенсионного фонда и назначении на эту должность Андрея Кигима, ранее возглавлявшего Фонд социального страхования, сообщили в кабмине.

«Новым руководителем Пенсионного фонда РФ стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобожден от этой должности», – сообщается на сайте правительства.

Кигим ранее в течение восьми лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), а до этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

В четверг три источника в федеральном правительстве сообщили, что глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность.

Топилин с 2012 по 2020 год занимал должность министра труда и соцзащиты, 22 января 2020 года он был назначен председателем правления Пенсионного фонда.