IT-отрасль выступила против ограничений на свободное ПО для российского софта

12.02.2021, 9:56, Новости дня

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Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) просит Минцифры не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения (СПО), говорится в письме РАЭК главе министерства Максуту Шадаеву.

Ранее Минцифры подготовило проект постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения софта в реестр российского ПО. Изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям.

В то же время в проекте сохранилась норма, позволяющая российским разработчикам, претендующим на включение их продукта в реестр, не подтверждать существенную доработку свободно распространяемого ПО с открытым кодом. При этом ряд российских разработчиков, чьи продукты уже есть в реестре, выступили за введение ограничений на использование СПО и необходимость экспертизы его оригинальности.

«В условиях, когда отрасль только начала пользоваться льготами «налогового маневра», мы считаем введение подобных требований опасным прецедентом, недопустимым ограничением конкуренции, которое приведет к оттоку молодых ИТ-компаний, активно использующих в разработке СПО, из российской юрисдикции», – передает РИА «Новости» текст письмв РАЭК главе Минцифры. Ассоциация отмечает, что в ряде категорий реестра всегда наблюдался недостаток конкурентных отечественных решений, и введение ограничений на софт, основанный на ПО с открытым кодом, приведет к дальнейшей монополизации рынка ПО.

«Использование СПО в современных реалиях – это не только общепринятая практика для государства и бизнеса, но и средство поддержания конкуренции для молодых компаний, возможность «не изобретать велосипед», но сфокусироваться на разработке именно того функционала и решений, которые бы обеспечили конкурентное преимущество. Это способ обеспечить интероперабельность ПО и соответствие общепринятым международным стандартам, что становится еще более важным в свете Национальной стратегии развития искусственного интеллекта РФ (большинство популярных технологий ИИ построены на инструментах открытого и свободного ПО)», – уверены в РАЭК.

«Таким образом, мы считаем, что ограничение компаний-разработчиков СПО в получении налоговых льгот противоречит государственной политике развития отрасли и приведет к регрессу и ограничению конкуренций в сфере ИТ», – резюмирует РАЭК.

В Минцифры подтвердили получение письма, однако от комментариев воздержались.

Ранее Минцифры разъяснило порядок включения софта в реестр российского ПО.