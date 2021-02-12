Назван предполагаемый организатор штурма Капитолия

12.02.2021, 7:14, Новости дня

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Бывший сотрудник ФБР и разведки ВМС США Томас Эдвард Колдуэлл мог быть одним из ключевых организаторов штурма Капитолия, сообщили СМИ.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на данные расследования, прокуратура уже попросила федеральный суд выдать ордер на арест 66-летнего Колдуэлла, передает РИА «Новости».

По данным обвинителей, Колдуэлл организовал группу «тренированных бойцов» и контактировал с такими военизированными организациями, как Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters. Утверждается, что Колдуэлл за несколько недель до штурма использовал свой опыт пребывания в рядах спецслужб для планирования актов насилия, включая возможное задействование снайперов и обустройство склада оружия на лодке в водах реки Потомак. Адвокат Колдуэлла заявляет о невиновности своего клиента.

Газета пишет, что, согласно данным ФБР, пять обвиняемых, штурмовавших Капитолий в специальных шлемах и жилетах, были связаны с группировкой Proud Boys.

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.