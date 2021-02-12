В марте с космодрома Байконур запустят около 40 спутников

12.02.2021, 6:38, Новости дня

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В первый месяц весны с космодрома Байконур планируют запустить на орбиту около сорока спутников. Таким образом, стартовая площадка выполнит заказы, поступившие с 18 разных стран мира, поясняют специалисты. В их числе Саудовская Аравия, Венгрия, Великобритания, Аргентина и др.

Для запуска используют хорошо известную российскую ракету-носитель «Союз-2». Данное событие запланировано на 20 марта.

Также на Байконуре сообщили, что вместе с другими аппаратами в космос полетит южнокорейский CAS500-1, в задачи которого входит наблюдение за земной поверхностью. Еще одна особенность марта состоит в том, что в это время состоится первый коммерческий пуск, осуществляемый в компании «Главкосмос пусковые услуги».