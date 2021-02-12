 

В марте с космодрома Байконур запустят около 40 спутников

12.02.2021, 6:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В первый месяц весны с космодрома Байконур планируют запустить на орбиту около сорока спутников. Таким образом, стартовая площадка выполнит заказы, поступившие с 18 разных стран мира, поясняют специалисты. В их числе Саудовская Аравия, Венгрия, Великобритания, Аргентина и др.

Для запуска используют хорошо известную российскую ракету-носитель «Союз-2». Данное событие запланировано на 20 марта.

Также на Байконуре сообщили, что вместе с другими аппаратами в космос полетит южнокорейский CAS500-1, в задачи которого входит наблюдение за земной поверхностью. Еще одна особенность марта состоит в том, что в это время состоится первый коммерческий пуск, осуществляемый в компании «Главкосмос пусковые услуги».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Смесь футбола с пинг-понгом набирает популярность и претендует на звание олимпийского вида спорта

09.08 / В Нигере убиты шесть французских туристов, их местный гид и водитель

17.10 / «Мы их кормим!» – вопрос CNN о денежной помощи американцам возмутил конгрессмена

25.09 / Черновол смягчили меру пресечения – адвокат

13.01 / Парламент Эстонии проголосовал против референдума о браке

29.07 / В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

28.01 / В Полтаве пенсионерка 20 лет собирала свалку выше собственного дома

15.12 / Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее

17.10 / Кравчук: Вопрос Зеленского о наказании за коррупцию станет последним звонком для правоохранителей

10.11 / Micron начинает поставки 176-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска