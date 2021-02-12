Эксперт рассказал, зачем разные страны занимаются освоением космоса

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12.02.2021, 6:38, Новости дня
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У японцев, американцев и россиян разные подходы к освоению космоса, сообщил эксперт в данной сфере Мориносукэ Кавагути. Его страна, как и все остальные, пытаются добиться наибольших результатов в освоении космического пространства. Но методы и цели у всех разные.

По словам японского ученого, США и РФ традиционно соперничают между собой, часто организовывая полеты в военных целях. Япония же больше упора делает на научные исследования и создание новых коммуникаций. Хотя, последние задачи также не чужды ни Америке, ни России.

Различные и подходы в освоении космоса. Япония, в отличие от других, считает, что человека в космос нужно запускать только в крайнем случае. А США и РФ часто организовывают пилотируемые полеты, считая их большим достижением.



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