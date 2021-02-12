Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС

12.02.2021, 6:20, Новости дня

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Полиция Чехии обвинила Вратислава Минаржа, который возглавляет администрацию президента страны, в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, сообщают СМИ.

По версии полиции, в 2011 году он противозаконно получил дотации на свою компанию Clever Management. Речь идет о 240 тыс. евро из фондов ЕС для постройки гостевого дома в местечке Осветиманы. Минарж подтвердил, что его обвиняют в уголовном преступлении, но опротестовал действия полиции, заявив об «искусственно сконструированном деле с политическим подтекстом». Минарж заявил, что «не позволит себя запугать». Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек сообщил, что президент Чехии Милош Земан, руководствуясь принципом презумпции невиновности, не собирается освобождать Минаржа от должности, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.