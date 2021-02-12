Кустурица привился «Спутником V»

12.02.2021, 6:20, Новости дня

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Кустурица сообщил, что «уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля». Он отметил, что «белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna». Однако, по его мнению, 80% сербов «верят русским и верят в эффективность «Спутника V», считают российскую вакцину «самой лучшей» и «надеются, что ее будет больше в Сербии». «Эта вакцина для нас самая важная», – приводит его слова Россотрудничество в Telegram.

В январе Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».