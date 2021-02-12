 

Японцы выведут на орбиту буддийский храм

12.02.2021, 3:56, Новости дня
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Буддийские монахи из японского города Киото решили построить храм прямо в космосе. Эта идея вполне осуществима, отмечают эксперты. Начата уже реализация нового проекта, к которому подключилась частная компания Terra Space. Совместно с монахами специалисты по освоению космоса будут строить святилище на орбите Земли.

Сообщается, то храм необходим для защиты Вселенной. Монастырь Дайгодзи, в котором созрела такая идея, известен с 874 года. Сегодня он является очень популярным местом для посещения как паломников, так и обычных туристов.

В космическом храме будет статуя Будды и священные предметы, обычно хранящиеся в таких местах. Предполагается, что он будет делать оборот вокруг Земли каждые 90 минут.



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