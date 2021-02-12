Ученые обнаружили самую маленькую планету Солнечной системы

12.02.2021, 3:02, Новости дня

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Как известно, Плутон расположен в 39 раз дальше от Солнца, чем Земля. А в данном случае речь идет о 86 астрономических единицах! Карликовая планета, получившая название Farfarout, находится значительно дальше от Плутона, чем Плутон от Солнца.

Однако это среднее значение, поскольку орбита далекой карликовой планеты вытянутая. В данный момент, например, она удалена от нашего светила на расстояние в 132 раза большее, чем Земля.

Как пояснили астрономы, новое в нашей звездной системе космическое тело сумели обнаружить еще в 2018 году. Однако тогда ее смогли лишь зафиксировать на снимке через телескоп, после чего она пропала из виду. Прошло время, пока были сделаны расчеты и проверено предположение, что это именно планета, а не случайно залетевший на околицу Солнечной системы астероид.