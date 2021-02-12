Семь европейских государств – членов Совбеза ООН напомнили России о ее ответственности за выполнение Минских соглашений

12.02.2021, 1:10, Новости дня

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Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия по итогам заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля обнародовали совместное заявление, посвященное ситуации на Донбассе.

Документ, который в ходе встречи зачитал постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон, опубликован на сайте эстонского представительства.

Семь государств в своем заявлении напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, осудили эскалацию ситуации на Донбассе, высказали обеспокоенность ростом количества нарушений режима прекращения огня.

“Многое еще предстоит сделать. Мы настоятельно призываем все стороны в полной мере выполнять Минские соглашения и решения саммита [“Нормандской четверки”, прошедшего в Париже в 2019 году], начиная с полного осуществления безотлагательных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта. Подчеркиваем ответственность и обязательства России в этом отношении”, – сказано в заявлении.

Представители Эстонии, Франции, Ирландии, Бельгии, Германии, Великобритании и Норвегии в Совбезе ООН призвали Россию “немедленно прекратить разжигание конфликта и предоставлять финансовую, военную поддержку подконтрольным ей вооруженным формированиям”.

“Мы по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава в не подконтрольных правительству районах Украины”, – резюмировали они.

Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, созвала Россия. Оно прошло в онлайн-формате. Как сообщила в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе, итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала. Позицию Украины на заседании представил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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