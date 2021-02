Еврокомиссия расширит техническую помощь Украине на €800 тыс.

12.02.2021, 1:10, Новости дня

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму €800 тыс. Об этом 11 февраля сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

Евросоюз готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критического сырья и повысив бюджет на €800 тыс., говорится в сообщении.

“В скором времени мы запустим стратегическое партнерство относительно сырых материалов и аккумуляторов”, – заявил Шефчович.

В январе 2021 года Европейский союз утвердил годовой гуманитарный бюджет в размере €1,4 млрд. Из них €28 млн предназначены для финансирования проектов по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

