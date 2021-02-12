 

Еврокомиссия расширит техническую помощь Украине на €800 тыс.

12.02.2021, 1:10, Новости дня
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Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму €800 тыс. Об этом 11 февраля сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

Евросоюз готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критического сырья и повысив бюджет на €800 тыс., говорится в сообщении. 

“В скором времени мы запустим стратегическое партнерство относительно сырых материалов и аккумуляторов”, – заявил Шефчович.

The EU has always stood side by side with #Ukraine. Set to launch a strategic partnership on #rawmaterials and #batteries.

As part of it, ready to scale up our technical assistance program with government by including raw materials and topping-up its budget with €800.000 pic.twitter.com/g5bzRGTZnW

— Maroš Šef * ovi * (@MarosSefcovic) February 11, 2021

В январе 2021 года Европейский союз утвердил годовой гуманитарный бюджет в размере €1,4 млрд. Из них €28 млн предназначены для финансирования проектов по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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