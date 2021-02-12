 

«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для Дальнего Востока

12.02.2021, 0:56, Новости дня
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Для жителей Дальневосточного федерального округа возобновляется продажа субсидируемых билетов в Москву и обратно, сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

Билет в одну сторону, включая все таксы и сборы, стоит 10,2 тыс. рублей, то есть будет дешевле действующих «плоских» тарифов. Речь идет об экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе, передают ТАСС и РИА «Новости».

Напомним, 23 января кабмин одобрил выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Обеспечивать субсидии для перелетов с Дальнего Востока решили в 2011 году, они стали логическим продолжением государственной программы по субсидированию авиаперевозок для жителей отдаленных регионов России.



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