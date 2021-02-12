По делу о взрывах боеприпасов в Сватово впервые за пять лет выдвинуты подозрения

12.02.2021, 0:16, Новости дня

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Двум военнослужащим сообщили о подозрении в деле об уничтожении военного имущества в результате взрывов на артиллерийских складах в городе Сватово Луганской области в октябре 2015 года. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Военнослужащим выдвинуто подозрение в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, военнослужащие подозреваются в том, что нарушили инструкции и расположили подчиненные им подразделения слишком близко к складу ракетно-артиллерийского вооружения. При размещении военной техники они не обеспечили достаточного, по нормативам, расстояния друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

“В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в городе Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесено более 18 млн грн имущественного вреда”, – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что следователи ГБР все еще выясняют причины и обстоятельства пожара.

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. боеприпасов различной модификации.

Пожар был ликвидирован через сутки, но и после этого периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

Из-за пожара и детонирования боеприпасов погибли четыре человека (трое военных и одна местная жительница).

5 ноября 2015 года в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жилая зона и промышленный сектор Сватово очищены от взрывоопасных предметов.

В октябре 2019 года в Раде создали временную следственную комиссию по расследованию взрывов на военных арсеналах в городах Ичня и Балаклея Харьковской области, Калиновке Винницкой области, Сватово Луганской области и Кривом Роге. “Прошло почти пять лет, и не было вообще никакого объяснения, что случилось, – это была диверсия, террористический акт или умышленные поджоги. Более того, есть информация, что люди, которые непосредственно отвечали за безопасность объектов, получили повышение по службе”, – заявлял инициатор проекта, нардеп от фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

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