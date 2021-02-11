 

NI – «Запад-2021» цементирует военный союз России и Белоруссии

11.02.2021, 23:30, Новости дня
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Россия и Белоруссия готовятся к проведению масштабных военных учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре, пишет The National Interest. Какими бы ни были разногласия двух стран, по безопасности и обороне они всегда придерживаются единых позиций и сближаются, отмечал белорусский президент.


Reuters

Россия и её партнёры готовят основу для масштабных учений «Запад-2021», которые в этом году пройдут на фоне гражданских протестов в Белоруссии и роста напряжённости в Прибалтике, пишет журналист The National Interest.

Белорусские власти анонсировали, что объединённое белорусско-российское командование с 8 по 12 февраля проводит совместную штабную тренировку. Равно как и учения Балтийского флота, все эти манёвры автор статьи называет подготовкой к учениям «Запад-2021» в сентябре. Как он напоминает, «Запад-2021» входит в систему крупнейших региональных учений с участием России, которые проходят по очереди каждый год. Так, прежде были «Восток-2018», «Центр-2019», «Кавказ-2020».

Весь масштаб будущих манёвров ещё предстоит определить, но проходить они будут в том числе на территории Москвы, Брянской, Смоленской, Курской и Калининградской областей. Там, безусловно, будут задействованы военно-воздушные силы и системы ПРО, которые Белоруссия и РФ уже испытывали в конце января. Также будут испытаны и необычные вооружения, включая беспилотные разведчики и средства радиоэлектронной борьбы. Цель этих учений — симулировать эскалацию военного конфликта с гипотетическим государством.

Во время предыдущих учений в 2017 году были задействованы порядка 13 тыс. российских и белорусских военных, 70 самолётов, 680 единиц тяжёлой техники, корабли, артиллерия. В НАТО тогда осудили проведение учений, а Польша организовала серию манёвров в ответ с Украиной и Грузией.

Новые учения в этом году станут, вероятно, важным событием в интеграции РФ и Белоруссии, отмечает автор статьи в The National Interest. Лукашенко всегда говорил о незыблемости связей двух стран в обороне, несмотря на споры по другим вопросам.

 



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