 

“Бавария” стала новым клубным чемпионом мира по футболу

11.02.2021, 23:22, Новости дня
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В финале клубного чемпионата мира, который проходил в Катаре, немецкий футбольный клуб “Бавария” победил мексиканский “Тигрес” со счетом 1:0. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата ФИФА.

Единственный гол забил защитник клуба “Бавария” Бенжамен Павар.

“Миссия для “Баварии” выполнена! Гол Павара помогает чемпионам Европы стать чемпионами мира во второй раз в своей истории. Им удалось выдержать серьезный вызов со стороны новичков “Тигрес”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/fifaclubworldcup/posts/3768420229923546

“Мы сделали это”, – прокомментировала пресс-служба футбольного клуба “Бавария” на своей странице в Twitter.

WE DID IT #MiaSanChampi6ns pic.twitter.com/7Eg95BQnsV

— FC Bayern English(@FCBayernEN) February 11, 2021

Клубный чемпионат мира по футболу организовывает ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В 2019 году клубным чемпионом мира по футболу стал британский футбольный клуб “Ливерпуль”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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