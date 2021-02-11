Россия констатировала начало политических репрессий в США

11.02.2021, 23:08, Новости дня

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Хотя американский президент Джо Байден уверял в важности свободы слова в США, в стране начались политические репрессии, а его администрация тесно связана с IT-гигантами, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Со ссылкой на Fox News он сообщил, что во Флориде ФБР «на днях арестовало местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих» демократов. Лукашевич при этом напомнил о словах Байдена, заявлявшего «о свободе слова как основном принципе американской демократии». Однако в США «фактически начались политические репрессии и тотальный зажим свободы выражения мнения», сказал постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич посчитал неубедительными попытки представительницы Вашингтона откреститься от роли властей в цензурировании, которое осуществляют цифровые платформы. Он указал на опубликованную изданием Protocol инфографику, демонстрирующую связи администрации Байдена с Google, Facebook, eBay. Как сообщил Лукашевич, «это во многом объясняет нынешнюю редакционную политику цифровых платформ», передает РИА «Новости».

Лукашевич отметил, что вице-президент Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг – «один из ближайших друзей» Байдена, у Марка Цукерберга долго работала племянница вице-президента США Камалы Харрис. «А ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе глобальных партнерских отношений и рекламных технологий», – сказал Лукашевич, добавив также, что Николь Вонг из переходной команды Байдена была юридическим директором по продукции в Twitter. Он отметил, что «в целом в составе группы оказалось значительное число руководителей технологических компаний».

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google.