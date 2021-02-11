 

Небензя указал Берлину на то, что «Украина оккупировала Украину»

11.02.2021, 23:08, Новости дня
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории».

В ходе заседания СБ ООН Хойсген заявил, что из выступления российского постпреда сложилось впечатление, будто «Украина вторглась в Россию, а не РФ на Украину». Небензя в ответ заявил: «Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: РФ ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию». Постпред РФ пояснил, что «Украина оккупировала Украину», передает РИА «Новости».

Кроме того, Небензя ответил и на упоминание Хойсгеном Будапештского меморандума. Как подчеркнул Небензя, Москва «не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения». Он отметил, что положения меморандума не касаются обстоятельств, которые стали «следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов».



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