В Украине хотят создать государственную базу ДНК преступников

11.02.2021, 22:28, Новости дня

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В Украине планируют ввести государственную базу геномной информации граждан, в которую будут вносить геномные данные осужденных за преступления. Об этом 11 февраля заявил глава правоохранительного комитета Верховной Рады Украины Денис Монастырский, сообщает пресс-служба партии “Слуга народа”.

“Мы зарегистрировали законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК, как об этом пишут некоторые СМИ”, – сказал он.

По словам Монастырского, геномную информацию будут собирать только у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.

Будут проводить забор у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. В отдельный раздел базы планируют заносить неопознанные трупы, пропавших без вести и близких родственников лиц, пропавших без вести.

Монастырский отметил, что это позволит быстро найти ДНК в базе и определить преступника за короткий срок.

“Теперь, имея базу ДНК, мы точно сможем найти преступника, если он уже не впервые совершает преступления и есть в этой базе данных “, – пояснил глава комитета.

Соответствующий закон предлагает установить механизм отбора биологических образцов лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, и военнослужащих.

При этом их информация будет не в базе МВД, а в личной карточке каждого. Это поможет идентификации погибших или пропавших без вести.

25 ноября 2020 года законопроект о государственной регистрации геномной информации человека передали на рассмотрение комитету Рады. Его зарегистрировали в октябре 2020 года.

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