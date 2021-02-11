Нардеп Шевченко и коммунист Симоненко побывали на собрании у Лукашенко

11.02.2021, 22:28, Новости дня

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Депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко 11 февраля побывал в Минске на VI Всебелорусском народном собрании, где выступал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Шевченко сообщил на странице в Facebook.

“Минск.”, – кратко подписал фото Шевченко.

Во время выступления Лукашенко Шевченко также провел шестиминутный стрим.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/videos/3762294780514901/

Кроме Шевченко в Минске побывал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Как сообщила пресс-служба КПУ, Симоненко побывал в Минске по приглашению Лукашенко.

Фото: kpu.ua

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. По его словам, на него вынесут проект новой конституции. Также Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

10 августа 2020 года Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Через два дня Шевченко высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым ” хочется адреналина, но не хочется платить налоги”. Позже депутат от “Слуги народа” призвал белорусов “простить грехи Лукашенко”.

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

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