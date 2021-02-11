 

Европол задержал хакеров. Подменяя сим-карты, они похитили криптовалюты на $100 млн

11.02.2021, 21:36, Новости дня
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Европейское полицейское ведомство задержало 10 хакеров, их подозревают в хищении криптовалюты на $100 млн путем взлома сим-карт. Об этом говорится в заявлении Европола.

По данным ведомства, в 2020 году хакеры осуществили атаки, направленные на тысячи людей, в частности на известных блогеров, спортсменов, музыкантов и членов их семей.

По предварительным оценкам, подозреваемые смогли украсть криптовалюты более чем на $100 млн.

Хакеры незаконно получали доступ к сим-картам жертв, а также контроль над их приложениями или учетными записями путем смены паролей. Это позволяло им похищать деньги, криптовалюту и личную информацию. Также хакеры контролировали аккаунты пострадавших от их атак в соцсетях. Они могли делать публикации и отправлять сообщения от имени жертвы.

Такой тип мошенничества известен как “подмена сим-карты”, когда хакер активирует номер телефона жертвы на свою сим-карту.

По информации Reuters, одной из жертв взлома сим-карт в 2019 году стал гендиректор Twitter Джек Дорси.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, Европол опубликовал ряд советов:

обновляйте программное обеспечение своих устройств;
не отвечайте на подозрительные электронные письма и не общайтесь по телефону с абонентами, которые запрашивают вашу личную информацию;
ограничьте объем личных данных, которыми вы делитесь в интернете;
попробуйте использовать двухфакторную аутентификацию для своих онлайн-сервисов вместо того, чтобы отправлять код аутентификации по смс;
по возможности не связывайте свой номер телефона с конфиденциальными учетными записями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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