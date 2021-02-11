Дубинский выставил на продажу свой элитный автопарк

11.02.2021, 21:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный депутат исключенный из “Слуги народа” Александр Дубинский решил распродать свой элитный автопарк. Об этом 11 февраля сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, Дубинский выставил на продажу Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG и Honda S2000.

“Кажется мама больше не любит скорость, так Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа”, – заявил Шевченко.

Как видно из скриншотов опубликованных объявлений, на продажу выставлены:

Mercedes-Benz G55 AMG 2009 года за $49,9 тыс.;

Cadillac Esсalade 2010 – $40,9 тыс.;

Honda S200 2009 – $20,9 тыс.

Указанные автомобили опубликованы на сайте продажи автомобилей Auto.Ria. Их продает пользователь под ником “Васілій”.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214961614233733

В комментарии PavlovskyNews, Дубинский подтвердил информацию о продаже своих трех автомобилей.

В конце декабря 2020 года – начале января 2021 года депутат подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции три сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он проинформировал, что в конце декабря 2019 года получил от своей матери Аллы Березовской в подарок три автомобиля: Mercedes-Benz G 55 2009 года (за 1,261 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1,123 млн грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. грн), – а в начале января 2020 года за 1,15 млн грн приобрел Cadillac Escalade 6.2i 2010 года выпуска у гражданина Украины Александра Тимощука. Ежегодную декларацию нардеп пока не опубликовал.

По данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли. Общая стоимость имущества – около $2,5 млн.

Дубинский утверждает, что все свои деньги он заработал законно и “вложил” в экономику Украины, а по поводу автопарка, который принадлежит его матери, депутат сказал журналистам: “Мама любит скорость!”

Бывший журналист Дубинский прошел в парламент по спискам партии “Слуга народа”. До избрания в Раду он вел программу “Гроші” на телеканале “1+1”.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

26 января Дубинский в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому заявлял, что если депутаты от “Слуги народа” примут решение о его исключении из фракции, то это приведет к ее развалу.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

—