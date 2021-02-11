 

Расстрелявшего коллег в московском метро полицейского признали виновным

11.02.2021, 21:04, Новости дня
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Коллегия присяжных заседателей признала виновным, но достойным снисхождения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег из ОСБ на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)», – передает заявление суда ТАСС.

Обсуждение последствий вердикта назначено на 17 февраля и пройдет без присяжных.

В сентябре 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения.

В мае 2020 года Смирнову предъявили обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется по статьям 317 и 291 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Получение взятки»). Сам Смирнов заявил, что не брал взятки, а деньги ему подбросили.



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