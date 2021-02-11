 

Минкультуры Украины внесло семь российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

11.02.2021, 19:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство культуры и информационной политики 9 февраля внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров и певцов. Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В список добавили актеров фильма “Крым” Романа Курцына и Евгению Лапову, а также участников группы “Хор Турецкого” Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова. 

Курцын и Лапова снимались в главных ролях в российской мелодраме “Крым” режиссера Алексея Пиманова, события в которой происходят на фоне аннексии полуострова. Съемку фильма инициировал российский министр обороны Сергей Шойгу и поддержал российский президент Владимир Путин.

“Хор Турецкого” летом 2020 года выступал в оккупированном Крыму.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 11 февраля в нем находится 171 деятель культуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Алжир выбрал «Спутник V» за доступность и сотрудничество с Россией

24.08 / Ростовский губернатор предложил продолжить работу по оздоровлению реки Дон

02.01 / Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне

09.11 / Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств

22.07 / ВОЗ заметила тревожную динамику по COVID-19 на юге Европы и Балканах

21.09 / Гастрономические туры по РФ предложено включить в программу кешбэка

10.12 / США ввели санкции против близких к Кадырову людей и организаций

29.11 / Выставочный боксерский поединок Тайсона и Джонса завершился вничью

24.07 / Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

08.09 / Новые смартфоны Huawei получат третью версию операционной системы HarmonyOS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска