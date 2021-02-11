 

Церемония вручения премии “Оскар” будет проводиться в нескольких местах

11.02.2021, 19:48, Новости дня
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93-я церемония вручения кинопремии “Оскар 2021” пройдет в нескольких местах. Об этом организаторы церемонии 10 февраля сообщили в комментарии агентству Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы провести церемонию в присутствии гостей и при этом не нарушить карантинные требования.

Полный список локаций, из которых будет проводиться трансляция церемонии, организаторы обнародуют в ближайшее время. Известно, что одним из таких мест станет Dolby Theatre (Лос-Анджелес), где традиционно проводились эти мероприятия.

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года – в декабре 2020 года организаторы решили перенести мероприятие с 28 февраля на более поздний срок в надежде на то, что ситуация с пандемией коронавируса изменится к лучшему. Ожидалось, что церемония пройдет в Dolby Theatre (Лос-Анджелес), рассчитанном на 3,4 тыс. мест.

9 февраля Академия кинематографических искусств и наук 9 февраля опубликовала шорт-лист премии “Оскар” в девяти номинациях. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 февраля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили заболевание у 27,2 млн человек, 471 тыс. из которых умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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