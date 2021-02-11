Российско-французская экспедиция проведет поиск погибших под Сталинградом

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11.02.2021, 19:05, Новости дня
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Эксперты из РФ и Франции проведут экспедицию по поиску в поселке Кузьмичи Волгоградской области захоронения почти 200 солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах, сообщили в Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

Поселок Кузьмичи находится в 13 км от Волгограда, в период Сталинградской битвы там проходили уличные бои, территория была оккупирована немецкими войсками. Поисковую экспедицию планируется провести с 20 апреля по 1 мая. Сообщается, что поиском займутся 50 человек, в том числе представители Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), российские эксперты и члены поисковых отрядов, передает ТАСС.

«Это будет беспрецедентный проект, который пройдет здесь, [на местах Сталинградской битвы].<…> И мы собираемся проводить церемонию захоронения на Мамаевом кургане», – сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. По его словам, если будут обнаружены останки немецких солдат, то к проекту присоединятся специалисты из Германии.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран». В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран – союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.



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