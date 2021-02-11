 

После исключения Дубинского из фракции никто из депутатов не стал в позу – замглавы “Слуги народа”

11.02.2021, 18:54, Новости дня
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Исключение народного депутата Александра Дубинского из фракции “Слуга народа” не повлияло на дисциплину внутри депутатского объединения. Об этом в интервью изданию “Цензор.НЕТ” рассказала заместитель главы фракции “Слуга народа” нардеп Евгения Кравчук, оно опубликовано 11 февраля.   

Кравчук отметила, что после исключения Дубинского остальные депутаты от “Слуги народа” увидели, что никаких громких групповых выходов из фракции не произошло.

“Никто не стал в позу; никто не сказал, что вот, я выхожу из фракции, потому что не согласен с решением фракции об исключении”, – сказала Кравчук.

По ее мнению, Дубинский в Раде не пропадет.

“Я вижу, что он пока будет внефракционным. Он очень яркий политик, умный, тут ничего не могу сказать. Хотя все-таки глупость сделал, когда пошел на совместную пресс-конференцию с [народным депутатом Андреем Деркачем] Деркачем. Теперь сожалеет об этом. Пока он такой, соло. У него история соло”, – отметила Кравчук.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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