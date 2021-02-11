 

Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте

11.02.2021, 18:22, Новости дня
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Парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, сообщила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный.

«Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», – передает ее слова РИА «Новости».

В конце января президент Молдавии Майя Санду объявила вице-председателя партии «Действие и солидарность» Гаврилицу кандидатом в премьеры.

Партии «Действие и солидарность», «Платформа «Достоинство и правда», а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост главы правительства.

Напомним, премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.



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