Минэнерго готовит эксперимент с энергосистемой, чтобы продемонстрировать возможность автономной работы

11.02.2021, 18:00, Новости дня

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В Украине планируют в рамках эксперимента на неделю отключить энергосистему страны от энергосистем России и Беларуси. Об этом 11 февраля во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает “Корреспондент”.

“Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы, по крайней мере, в течение недели. Вначале зимой, потом летом”, – сказал он.

Это делается в рамках реализации планов по полному отсоединению от энергосистем Беларуси и России в 2023 году и присоединению к европейской ENTSO-E.

Чиновник добавил, что стратегически он не поддерживает импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в данный момент, по его словам, без такой “аварийной помощи” энергосистема страны просто не выдержит, пишет “Униан”.

“Если летом нормально не проводятся ремонты, если нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то, конечно, мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси”, – заявил Витренко.

Он рассчитывает, что после отсоединение от России и Беларуси и присоединения к европейской системе, ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт Украина сможет осуществлять с европейским рынком.

1 января на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

С 3 января 2021 года Украина также возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.

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