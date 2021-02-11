 

“У меня все, что нужно, осталось, ничего не “потравили”. Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью

11.02.2021, 18:00, Новости дня
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Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон, которая поборола рак яичников, в программе ЖВЛ, которая 11 февраля вышла на “1+1”, заявила, что их главная с мужем мечта – стать родителями. 

“Дай Бог. У меня все, что нужно, осталось, ничего не “потравили”. Поэтому мы знаем, что будем родителями. Наша главная мечта – родить своих, биологических. Но если сверху “захотят”, чтобы мы подарили кому-то семью и пошли в детский дом, я также к этому открыта “, – подытожила она.

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

В 2011 году она представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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