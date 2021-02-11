 

1,5 млн украинцев получили водительские права в “Дії”

11.02.2021, 15:18, Новости дня
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1,5 млн граждан Украины получили и используют электронные удостоверения водителя с помощью мобильного приложения “Дія”, это примерно 25% от общего количества водительских удостоверений, выданных в стране с 2013 года. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба приложения “Дія”.

“Права в смартфоне – это удобно, потому что их не потеряешь и они всегда под рукой. Ежегодно полиция составляет тысячи протоколов на водителей, которые оставили удостоверение дома. При наличии электронного удостоверения водитель может не волноваться, что он получит штраф, забыв права. Ему достаточно предъявить милиционеру приложение на своем смартфоне, и тот с помощью QR-кода считает необходимую информацию”, – отметили в сообщении.

Для получения электронного водительского удостоверения и других водительских документов достаточно авторизоваться в приложении “Дія”, документы подтянутся автоматически. В некоторых случаях водителю придется пройти верификацию в кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua.

В “Дії” сегодня 2,7 млн водительских документов украинцев, в том числе 1,2 млн техпаспортов.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрация бизнеса и электронный больничный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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