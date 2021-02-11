“Золотые яйца несет жена”. Центр противодействия коррупции объяснил, как нардеп Козак скупал телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK

11.02.2021, 15:18, Новости дня

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Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарас Козак купил телеканалы 112 Украина и NewsOne за 103 млн грн, которые он получал от своей гражданской жены. О сделке политика говорится в статье Центра противодействия коррупции (ЦПК) для “Украинской правды”, которая опубликована 11 февраля.

ЦПК выяснил, что Козак получает многомиллионные доходы не от своей депутатской деятельности, а от кипрской фирмы Turul Investments Limited. Согласно данным кипрского реестра, Козак стал владельцем Turul Investments Limited 29 октября 2012года. Задекларированная официальная цель деятельности компании – холдинг бизнес-инвестиций, говорится в материале ЦПК.

В 2013-2015 годах эта компания была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь из оккупированных территорий. Свои первые большие дивиденды в размере 1,1 млн евро от компании Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в Московском индустриальном банке.

Эти средства через оффшоры Козаку выплатила его “незадекларированная” гражданская жена Наталья Лавренюк. По данным ЦПК, она имеет квартиру в Москве площадью 600 м² стоимостью $13 млн в пешей доступности от Кремля.

“В сухом остатке получается, что “золотые яйца” в виде многомиллионных дивидендов народному депутату Козаку несет его гражданская жена, которую он в нарушение закона не декларирует”, – указывается в расследовании.

Деньги для выплат через оффшоры своему мужу Лавренюк берет из нефтяного бизнеса в России, которым владеет совместно с женой нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

“Оказывается, Оксана Марченко вместе с подружкой Натальей Лавренюк организовали себе подработку – добывают нефть в России и продают ее на Запад. И Teteos Global Limited – одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций”, – сказано в статье.

Козак задекларировал в форме о существенных изменениях 12 октября 2018 года приобретения корпоративных прав на ООО Новости 24 часа от Швейцарской MW Investment AG, куда входит телеканал NewsOne. Стоимость актива составляла более 41 млн грн. Через 3 месяца, в декабре 2018 года, Козак покупает телеканал 112 Украина за почли 72,9 млн грн. Общая сумма стоимости корпоративных прав на два телеканала составила 114 млн грн, однако в разделе декларации “расходы и сделки” Козак по факту заплатил за них только 103 миллиона, свидетельствуют данные ЦПК.

Телеканал ZiK принадлежал бизнесмену Петру Дыминскому через кипрскую компанию Alvho Trading limited. С 14 июня 2019 года единственным акционером этой фирмы стала фирма Козака Turul investments limited, сказано в расследовании.

“Точная стоимость телеканала нам неизвестна, но уставный капитал кипрской Alvho на момент перехода к структурам Козака составил €17,1 тыс. Тогда медиа-менеджеры оценивали телеканал ZiK в 15-20 млн долларов. В то же время, сам Дыминский конце 2017 года начинал торг с 53 млн долларов”, – объяснили расследователи.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC. Сам Медведчук находится под санкциями с 2014 года.

Партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

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