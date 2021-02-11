 

Шмыгаль считает положительной резолюцию Европарламента с критикой выполнения Украиной Соглашения об ассоциации

11.02.2021, 15:18, Новости дня
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Принятая Европарламентом резолюция о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским союзом положительно оценивает успехи страны. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает сайт правительства.

“Европейский парламент положительно оценил успехи Украины в имплементации Соглашения об ассоциации. Принятие доклада [депутата от Европейской народной партии Михаэля] Галера относительно Украины является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским союзом, а также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сказал глава правительства.

Шмыгаль считает, что доклад Европарламента “демонстрирует продолжение вектора на углубленное сотрудничество” Евросоюза и Украины.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил Галер.

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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