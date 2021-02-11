 

“Радости полные штаны”. Дорофеева порезвилась на улице

11.02.2021, 14:24, Новости дня
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Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) на своей странице в Instagram показала, как резвится в снегу. Видео было снято возле ее дома.

“Я, конечно, злюсь на пробки в городе и все такое… Но какой же в этом году красивый февраль”, – написала она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Подписчики отреагировали на пост.

“Радости полные штаны”, – написала liakhovichvika.

“Видео такое крутое”, – отметила dorofeeva.vn.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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