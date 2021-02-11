МИД Украины: Киев учтет рекомендации ЕС о необходимости завершения начатых реформ

11.02.2021, 14:24, Новости дня

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Украинские власти учтут рекомендации Евросоюза о необходимости завершения начатых в стране реформ. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу принятой Европарламентом резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу, и признал право нашего государства в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском союзе подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права. В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией”, – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной зоны свободной торговли с Евросоюзом.

“Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС”, – отметили в ведомстве.

Также в МИД выразили благодарность Европарламенту за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71.

В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер.

“Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы”, – сказал он.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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