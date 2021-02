Бывшие республиканцы обсуждают создание партии против Трампа – Reuters

11.02.2021, 14:24, Новости дня

Десятки бывших республиканцев обсуждают создание новой правоцентристской партии, они считают, что Республиканская партия США не желает противостоять попыткам бывшего президента США Дональда Трампа “подорвать американскую демократию”. Об этом пишет Reuters 11 февраля со ссылкой на четыре информированных источника.

В обсуждениях участвовали бывшие республиканцы и экс-чиновники администраций бывших американских лидеров Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего и Трампа. В прошлую пятницу около 120 человек обсуждали на встрече в режиме видеоконференции Zoom создание платформы “принципиального консерватизма”, основными принципами которой должны быть поддержка Конституции и верховенства закона. Эти идеи, по мнению участников, Трамп опровергнул.

План заключается в поддержке своих и других независимых кандидатов или членов других партий. Бывший главный политический директор Республиканской конференции Палаты представителей Эван Макмаллин подтвердил, что был одним из организаторов обсуждения, участники которого обеспокоены властью Трампа над республиканцами.

На встрече, по данным Reuters, присутствовали генеральный советник министерства внутренней безопасности времен Трампа Джон Митник, бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент, заместитель начальника штаба министерства внутренней безопасности времен Трампа Элизабет Нойманн и еще один бывший сотрудник службы безопасности Трампа Майлз Тейлор.

Переговоры свидетельствуют о крупном внутрипартийном расколе из-за ложных заявлений Трампа о фальсификации выборов и штурме Капитолия. Большинство республиканцев остаются лояльными к нему, но другие ищут новые направления, отмечает Reuters.

Участники конференции выразили обеспокоенность тем, что некоторые республиканцы не поддерживают обвинение Трампа по делу об импичменте. Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер в комментарии о возможном создании партии отметил, что “эти лузеры покинули Республиканскую партию, когда проголосовали за президента США Джо Байдена”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки у Капитолия привели к тому, что десятки тысяч американских избирателей вышли из рядов сторонников Республиканской партии.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Сенат США 9 февраля поддержал конституционность импичмента Трампа.

Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

