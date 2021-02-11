Французскую программу вакцинации от коронавируса тормозит нехватка доз

11.02.2021, 11:48, Новости дня

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Несмотря на то что развёрнутая властями Франции программа антикоронавирусной вакцинации идёт полным ходом, правительство страны рассчитывает уже к концу февраля привить до 4 миллионов человек, — пока доступ рядовых граждан к заветным уколам ещё затруднён: чтобы записаться в центр вакцинации, французам приходится тратить много часов, а ближайшая запись — только на март, пишет France 24. Как следует из репортажа канала, виной всему — задержки с поставками вакцины из-за нехватки доз.

В надежде получить вакцину от коронавируса эта 81-летняя женщина отправилась в один из центров вакцинации неподалёку от Парижа.

ЖЕНЩИНА: Такое всё-таки угнетает моральный дух. Я бы всё же хотела, чтобы мне назначили приём, так я бы почувствовала себя в безопасности. И хотелось бы, чтобы мне предложили какой-то выход, но пока этого не происходит.

ЖЕНЩИНА: Всем хорошего дня! Спасибо!

Тем, кому всё-таки удалось записаться на приём, пришлось для этого потратить долгие часы, дозваниваясь до регистратуры или обновляя веб-страницу для записи.

МЕДСЕСТРА: Вам 84 года? Ого, а выглядите моложе.

ЖЕНЩИНА: Я просто упрямая, я решила, что не сдамся, — и в итоге сработало. Мне очень повезло.

Центр здесь достаточно крупный, чтобы вакцинировать до 200 человек в день, но на деле через него проходит лишь треть от этого числа людей.

ДОКТОР АЛЕН АСУЛИН, сотрудник центра: А вот и наши скудные запасы. Вот оно, то важное место, где мы храним вакцину.

Холодильник почти пуст из-за нехватки доз и возникающих в результате задержек с их поставками.

ДОКТОР АЛЕН АСУЛИН: Нам было очень трудно — свободные окна у нас очень быстро кончились, и нам пришлось закрыть запись, так как нам сообщили, что с обеспечением есть сложности.

Ни в одном регионе Франции записаться на получение первой дозы антикоронавирусной вакцины раньше марта не получится. В руководстве Maiia — одного из трёх веб-сайтов, которым правительство поручило организацию записи, — говорят, что с технической точки зрения ко всему готовы.

РИШАР КРИТТЕР, директор по качеству, Maiia: Обеспечивать, чтобы все желающие могли получить вакцину, в обязанности Maiia не входит — это зависит от количества доз, поступающих в центр, и тому подобных вещей. Мы же выступаем лишь в роли инструмента для записи на приём в центры.

КЛЭР ПАККАЛЕН, корреспондент France 24: Для того чтобы ускорить вакцинацию, французское правительство теперь сделало ставку на вакцину, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, делать прививки теперь разрешат и аптекам. Согласно заявлениям властей, Франция должна будет вакцинировать от 3,5 до 4 миллионов человек к концу февраля.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.