Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»

11.02.2021, 10:14, Новости дня

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Отряд кораблей Военно-морского флота России, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях «Аман-2021», сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 7.00 мск отряд кораблей вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе военно-морских сил Пакистана. <…> ВМФ РФ в рамках учения представляют корабли Черноморского флота – фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Как рассказали в министерстве, в порту на борт фрегата «Адмирал Григорович» поприветствовать военных моряков с прибытием на учения поднялся генеральный консул РФ в Карачи Александр Хозин. По приглашению пакистанской стороны корабли примут участие в учениях, которые пройдут с 12 по 16 февраля в акватории Аравийского моря.

По данным Минобороны, на первом этапе учений с 12 по 14 февраля российская сторона примет участие в береговой фазе, куда включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. «Морская фаза учения «Аман-2021» будет проведена в период с 15 по 16 февраля», – сообщили в военном ведомстве.

Целями учений «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами – участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства. Планируется, что в учениях кроме ВМФ РФ и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За их проведением будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

В министерстве подчеркнули, что военно-морские учения «Аман-2021», проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Все страны – участницы учений принимают в них участие самостоятельно по приглашению пакистанской стороны.

В декабре сообщалось, что в учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.