Ученые создали материал, вырабатывающий электрический ток во время ходьбы

11.02.2021, 7:18, Новости дня

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Некоторые кристаллы во время деформации вырабатывают электрический ток. Проблема лишь в том, что все они, как правило, жесткие, и процент деформации у них очень незначительный.

Этот недостаток решили исправить ученые из Китая и Сингапура, создавшие кристаллический материал со степенью деформации до 22%.из него они планируют сконструировать карманное зарядное устройство для мобильных гаджетов.

Система будет работать примерно так: человек положит в карман или сумку зарядное устройство, которое во время ходьбы будет вырабатывать электрические импульсы и заряжать при помощи беспроводной технологии смартфон, умные часы или другое устройство. Как минимум, пройдя некоторое расстояние, можно будет пополнить заряд батареи.