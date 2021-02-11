Ученые предложили эффективную защиту для 2D-материалов

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11.02.2021, 6:24, Новости дня
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С развитием нанотехнологий все актуальнее становится вопрос о защите хрупких 2D-систем. Ведь от этого зависит надежность и долговечность дорогостоящих современных устройств.

Над решением проблемы работала группа ученых из разных стран. После многочисленных экспериментов они предложили покрывать 2D-системы слоем оксида галлия, который должен стать чем-то вроде бронежилета для хрупкой структуры.

Напомним, что оксид галлия не проводит электроэнергию, что очень хорошо для самих микросхем. Во время испытаний установлено, что механическое воздействие на пластину с покрытием трехнанометровым материалом никак не навредило работе электронного устройства после того как поверх микросхемы нанесли защитный слой.



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