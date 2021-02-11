 

Дегтярев разрешил бензиновый кризис на севере Хабаровского края

11.02.2021, 6:18, Новости дня
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев собрал экстренное совещание по обеспечению топливом северных муниципалитетов.

Накануне пресс-служба правительства региона сообщила, что дефицит бензина возник в Ванино и Советской Гавани — северных территориях, где нет сетевых заправок ННК или Роснефти, передает Транссибинфо.

Дегтярев в этой связи раскритиковал комитет по развитию ТЭК. «Недоумеваю, чем вы две недели занимались», – обратился глава региона к и. о. руководителя структуры.

«Есть договоренность, которую мы достигли буквально накануне ночью. Дочерние предприятия «Роснефти» выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз», – сообщил Дегтярев.

Отмечается, что глава региона и его помощники в ручном режиме урегулировали ситуацию.

При этом, как пишет издание, проблемы с бензином возникли из-за полного рассинхрона в действиях участников рынка нефтепродуктов, в частности – так называемых независимых трейдеров. Впредь врио губернатора края потребовал быть более внимательными глав муниципалитетов. По словам Дегтярева, о возникающих перебоях в поставках топлива краевые власти должны узнавать от них, а не из соцсетей.

Напомним, что по территории края есть 84 АЗС ННК и около 30 – «Роснефти». В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где совокупно живут более 300 тысяч человек, разбросаны 110 частных заправок.



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