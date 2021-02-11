 

Над Трампом устроили «народный суд» за попытку «фашистского переворота» в США

11.02.2021, 2:42, Новости дня
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На Таймс-сквер в Нью-Йорке организация Refuse Fascism («Отказаться от фашизма») устроили «народный суд» над экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

Один из участников изображал Трампа, остальные – судью, прокурора, адвоката, пристава и трех присяжных. За 15-минутным «судом» наблюдали прохожие. Трампа обвинили в халатности при борьбе с коронавирусом, попытках «подорвать демократическую систему» и устроить «фашистский переворот» 6 января. Изображавшая адвоката участница сообщила о «праве Трампа говорить все, что он захочет». Трампа «признали виновным», был оглашен приговор: «Дональд Трамп более не имеет права занимать любые государственные посты в США или где-либо еще». «Судья» пригрозил ему и «другими последствиями». На «Трампа» надели бутафорские кандалы и оранжевую робу, передает ТАСС.

Акция проходила параллельно с процедурой импичмента, которая идет в Сенате США. Участники акции с сожалением отметили, что в Сенате Трамп, вероятно, будет оправдан. Представитель Refuse Fascism, которая была основана после победы Трампа на выборах в 2016 году, Трэвис Моралес заявил, что Трамп «спустил с цепи своих сторонников-фашистов, чтобы они взяли штурмом Конгресс, отменили итоги выборов и установили фашизм в Америке». Организация требует, чтобы Трампа «судили, чтобы вынесли вердикт, заключили в тюрьму за все преступления, которые он совершил».

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. С тем, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции, согласились 56 сенаторов (включая шесть республиканцев), 44 были против. Однако для того, чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов.



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