Скончался владелец журнала Hustler Ларри Флинт

11.02.2021, 2:42, Новости дня

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Умер 78-летний владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт, сообщили СМИ.

TMZ со ссылкой на источники в семье Флинта сообщает, что он скончался в Лос-Анджелесе. В качестве причины смерти названа сердечная недостаточность, передает РИА «Новости».

Флинт прославился благодаря журналу Hustler, публикующему откровенные женские фотографии. Hustler издается с 1974 года, публикации не раз приводили к судебным тяжбам. В 1978 года во дворе здания суда во Флинта стрелял серийный убийца Джозеф Пол Франклин. Из-за полученного ранения Флинт в 35 лет стал инвалидом, с тех пор он передвигался в инвалидной коляске. В 2017 году Флинт предложил за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа, 10 млн долларов.