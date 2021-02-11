Euronews – штраф и до 10 лет тюрьмы — Великобритания сурово накажет нарушителей карантина

11.02.2021, 1:58, Новости дня

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Британские власти намерены значительно ужесточить меры наказания за нарушение обязательного карантина или предоставление ложной информации при въезде в страну. В британском «красном списке» сейчас находится более 30 государств. И если приехавшие оттуда нарушат требования, им будут грозить крупные штрафы и даже тюремное заключение сроком до 10 лет, передаёт Euronews.

До 10 лет лишения свободы за предоставление ложной информации и внушительные суммы денежных штрафов — британские власти планируют ужесточить меры наказания на нарушение карантина при въезде в страну. На сегодняшний день в «красный список» внесены 33 государства, после возвращения из которых необходимо провести на карантине в гостинице 10 дней и дважды пройти тест на коронавирус.

МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании: Для не сдавших обязательный тест будет установлен штраф в тысячу фунтов стерлингов. Для не сдавших второй тест — две тысячи фунтов и автоматическое продление карантина до 14 дней. И от пяти до десяти тысяч фунтов — для тех, кто не выполнит требование о карантине в предназначенном для этого отеле.

Из-за распространения новых штаммов коронавируса правительство Испании продлило ограничения на въезд в страну для путешественников из Бразилии, Великобритании и ЮАР. Также принято решение продолжить контроль на сухопутной границе с Португалией.

КАРОЛИНА ДАРИАС, министр здравоохранения Испании: В отношении Соединённого Королевства мы уже в четвёртый раз продлеваем ограничения, принятые 22 декабря. Это связано с распространением нового варианта инфекции. И поэтому, так же как и другие европейские страны, Испания продлила до второго марта ограничения на въезд из Великобритании.

Правительство Германии собирается продлить локдаун из-за коронавируса до 1 марта. По данным местных СМИ, в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель будет настаивать на этом на встрече с главами федеральных земель. Кабмин и региональные власти хотят вместе с продлением утвердить стратегию выхода из жёсткого карантинного режима.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.