 

Во Львовской области “скорая” застряла в снегу – женщину с инфарктом везли на санях

11.02.2021, 1:50, Новости дня
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Во Львовской области из-за снежных заносов медикам пришлось транспортировать пациентку с инфарктом на санях. Об этом сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

“В результате непогоды машина скорой помощи застряла в снегу. Подъехать в селе к жилью пациентки из-за снежных заносов и отсутствия дороги было практически невозможно, пишут медики. Поэтому больную к карете скорой помощи доставили на санях”, – говорится в сообщении.

В каком состоянии сейчас находится госпитализированная женщина, не уточняется.

https://www.facebook.com/emergency.lviv/posts/2850351055178982

Согласно прогнозам синоптиков, 11−12 февраля в Украине снова ожидаются сильные снегопады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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