 

ЮАР планирует продать или обменять вакцину от COVID-19 AstraZeneca

11.02.2021, 0:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцина от COVID-19 разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca оказалась малоэффективной против штамма коронавируса 501Y.V2, выявленного в Южной Африке. Правительство страны планирует продать или обменять препарат против коронавируса AstraZeneca, пишет агентство Reuters.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе сообщил, что перед возможной продажей вакцин сначала посоветуется с учеными.

ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca производства Serum Institute of India на прошлой неделе, они имеют шестимесячный срок годности. Мхизе сказал, что обсудит с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ вместе с Африканским союзом возглавляют глобальную схему распространения вакцин COVAX) предложение об обмене 500 тыс. доз препарата AstraZeneca, которые еще не доставлены в страну, на вакцины других производителей. Пока неясно, как будет произведен продаж или обмен препарата, учитывая разные цены на вакцины в мире, отмечает агентство.

По словам Мхизе, ЮАР получила вакцины для медицинских работников от компании Pfizer. Продолжаются переговоры с американской компанией Moderna, китайской Sinopharm, а также производителем российской вакцины “Спутник V”.

Южная Африка планирует вакцинировать 40 млн человек, или две трети своего населения, для достижения коллективного иммунитета.

Исследование Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины против коронавируса AstraZeneca у инфицированных “южноафриканским” штаммом коронавируса 501Y.V2. После оглашения результатов исследования 7 февраля в ЮАР приостановили вакцинацию медработников препаратом от AstraZeneca.

По информации минздрава страны, на 9 февраля в ЮАР зарегистрировано почти 1,5 млн случаев COVID-19, скончались 46 869 инфицированных пациентов.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно таким штаммом.

Компании Pfizer и BioNTech заявляли, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Помпео пригрозил публикацией новых писем Клинтон. Трамп недоволен, что их никак не могут достать

10.08 / В «МТС-Беларусь» заявили о проблемах со связью

29.06 / В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

08.08 / В Канадском музее прав человека выявили засилье расизма

10.09 / «Я не хочу уничтожать человечество» — робот написал статью для The Guardian

12.08 / Волонтер Синицын заявил, что “синий” Пальчевский “лез драться” к нему

25.06 / Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

03.10 / Нефтеперерабатывающий завод Оксаны Марченко попал в первую сотню рейтинга крупнейших частных предприятий России

01.10 / France info – «устали ездить туда-сюда» — пандемия дала евродепутатам повод отказаться от заседаний в Страсбурге

27.07 / Эксперт объяснил, почему Москву регулярно затапливает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска